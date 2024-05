Christian Chávez, do RBD, diz que quer morar no Brasil

Christian Chávez, ator e cantor mexicano conhecido por fazer parte do RBD, declarou seu amor pelo Brasil mais uma vez. Ele está no País para participar de alguns eventos: no domingo, 26, integrou o júri artístico da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

No programa, Chávez falou, em português, que se sente brasileiro. "Acho que fui brasileiro em uma vida passada. Sinto um amor muito especial pelo Brasil", afirmou.

Questionado por Luciano Huck sobre o sucesso que faz por aqui, o cantor revelou que deseja morar no País, onde recebe muito carinho dos fãs. "Para mim é muito importante estar no Brasil, eu me sinto um pouco brasileiro. Existe algo especial quando estou aqui, é a cultura, a gastronomia, o povo. Quero ter mais tempo para me dividir entre o México e o Brasil", acrescentou mais tarde.

No Domingão, o ator também relembrou como foi seu processo de aceitação como homem gay. Ele assumiu a homossexualidade em 2007. "Apesar de todo o sucesso, eu pensava que não era suficiente. Tentei mudar para satisfazer as pessoas, menos para mim, sendo que eu sou a pessoa que mais importo para mim. Quando decidi ser eu, a energia mudou. Tudo mudou em mim, mas ainda tem muito preconceito", refletiu.

Ele contou que não teve apoio da família no início. "Falei que era importante dizer quem eu era de verdade. Se os meus pais são os que mais gostam de mim, eles precisam saber", disse Chávez.