Ciclone atinge Bangladesh e Índia, matando ao menos sete pessoas

Um ciclone atingiu o sul de Bangladesh e o leste da Índia nesta segunda-feira, 27. Sete pessoas morreram e duas estão desaparecidas. O vendaval arrancou telhados e deixou milhares de pessoas sem energia elétrica.

Enchentes afetaram o litoral dos países depois que barragens de proteção foram arrastadas e danificadas, segundo emissoras de TV locais. Em Bangladesh, cerca de 800 mil pessoas tiveram que deixar suas casas no domingo, 26. Duas pessoas estão desaparecidas desde que um barco virou.

O temporal arrancou telhados de palhas, postes de eletricidade e árvores no Estado de Bengala Ocidental, na Índia. O país não tem registros de mortes.

Após atingir o distrito de Patuakhali, em Bangladesh, nesta manhã, o ciclone Remal enfraqueceu consideravelmente, com ventos de 111 km/h. De acordo com o Departamento Meteorológico de Dacar, o último registro do vendaval foi de 90 km/h e rajadas de até 120 km/h.

Na Índia, o departamento meteorológico prevê que os ventos enfraqueçam ao longo do dia. Mas ainda há riscos de chuvas fortes em Estados do nordeste do país nos próximos dois dias. Após ser fechado no domingo, o Aeroporto de Calcutá foi reaberto, na Bengala Ocidental.

Em Bangladesh, o aeroporto na cidade de Chattogram continua fechado e com todos os voos cancelados. As atividades no porto de Chittagong foram interrompidas e mais de 10 navios foram retirados do cais. As escolas da região também estão sem funcionar.

Voluntários ajudaram os milhares de moradores que precisaram sair de suas casas para cerca de 9 mil abrigos contra ciclones. O Remal foi o primeiro ciclone antes do início da estação chuvosa, período de junho a setembro em que ocorrem temporais devido ao fenômeno das monções. Mesmo sendo frequentemente atingido por ciclones, o litoral da Índia tem apresentado um aumento de intensidade das chuvas por causa das mudanças climáticas. A preparação para desastres naturais é uma demanda urgente para o país. (Com agências internacionais).