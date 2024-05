Gol recebe aprovação para financiar novas entregas de aeronaves e motores

A Gol informou que recebeu aprovação para financiar novas entregas de aeronaves e motores e espera continuar recebendo novas entregas de 737 MAX durante o processo de reestruturação, bem como depois disso. Como parte do processo de reestruturação financeira da Gol, a companhia tinha acordos aprovados pelo Tribunal de Falências dos EUA na sexta-feira, 24, para 113 aeronaves e 48 motores sobressalentes, que incluem concessões significativas de arrendamento (em termos de obrigações de aluguel e condições de devolução), devoluções antecipadas de aeronaves e suporte significativo para manutenção de motores.

A companhia diz, em fato relevante, que está agora analisando ofertas competitivas de pacotes de concessão oferecidos pelos arrendadores cobrindo todas, ou substancialmente todas as aeronaves restantes. A Gol diz que espera tomar decisões com relação a essas aeronaves em breve.

"No total, espera-se que os pacotes de concessão dos arrendadores forneçam à companhia o apoio financeiro necessário para recuperar todos os motores necessários para reconstruir sua capacidade para níveis consistentes com o Plano de 5 Anos. Esse investimento em revisões de motores significará que a capacidade para 2024 ficará temporariamente abaixo do nível de 2023 da empresa (impactando assim o Ebitda de 2024 da empresa), com a capacidade da empresa se reconstruindo rapidamente em 2025 e além", pondera a companhia aérea.