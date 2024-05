Vale e BNDES lançam edital para seleção de fundo focado em minerais estratégicos

A Vale anunciou nesta segunda-feira, 27, uma parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para realização de chamada pública para selecionar um fundo de investimento focado em projetos de pesquisa, desenvolvimento, implantação ou operação de ativos de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização e minerais fertilizantes. O edital tem o objetivo de estimular atividades de pesquisa e exploração mineral no Brasil.

O edital prevê que a BNDESPar e a Vale irão subscrever cotas no valor mínimo de R$ 100 milhões e máximo de R$ 250 milhões, observado o porcentual máximo de 25% de participação para cada uma no capital comprometido total do Fundo.

Após a definição do fundo gestor, que deverá ocorrer até o início de outubro de 2024, o investimento será submetido à aprovação das alçadas competentes dos cotistas âncoras, com aportes a serem realizados conforme as necessidades do fundo de investimento.

Em nota, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, diz que a iniciativa está alinhada à visão de longo prazo sobre a relevância crucial dos minerais críticos para o crescimento econômico global de forma sustentável e diversificada. "Este acordo reforça nosso compromisso de apoiar a exploração e produção de minerais estratégicos no Brasil e fomentar futuras parcerias", afirma.

Também em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, diz que o fundo contribuirá diretamente para os objetivos estratégicos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de expandir a capacidade produtiva da indústria brasileira por meio da produção e da adoção de insumos, inclusive materiais e minerais críticos, e de ampliar o apoio a projetos ambientais e climáticos, além de contribuir para a transição ecológica justa e a descarbonização, e estimular o mercado de capitais a atuar neste setor.