Tarcísio assina na quarta projeto para levar trem de SP a Campinas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que vai assinar contrato com a empresa C2 Mobilidade Sobre Trilhos, concessionária responsável por operar o sistema de TIC (Trens Intercidades) entre São Paulo e Campinas, na próxima quarta-feira (29).

O leilão do projeto ocorreu em fevereiro passado pela empresa composta pelo grupo Comporte e pela chinesa CRRC. A assinatura do contrato chegou a ser suspensa pela Justiça, ainda em abril, após queixas do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias. A liminar foi derrubada um dia depois de ser concedida.

Na quarta-feira, Tarcísio aproveitará o ato de assinatura para lançar o programa estadual São Paulo nos Trilhos, que vai reunir diversas ações unificadas envolvendo o sistema metroferroviário. Entre as intervenções, a construção da Linha 6 Laranja e a expansão da Linha 2 Verde, a ampliação da Linha 7 Lilás até o Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo e estudos para a criação da Linha-22 do Metrô que deve passar pelas cidades de Osasco e Cotia.

O governador deve ainda sinalizar a retomada de conversas para trens intercidades com ligação aos municípios de Sorocaba e Santos. Ao todo, o projeto metroferroviário deve atingir mais de 890 quilômetros de trilhos inseridos na rede já existente.