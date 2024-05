Palavra do Leitor - 27 de maio de 2024

Meio ambiente

Quando o presidente Emmanuel Macron esteve no Brasil vimos o presidente Lula da Silva praticamente assinar contrato que obrigaria o Brasil a seguir a risca determinações internacionais para preservação do meio ambiente. Compromisso que agora impacta que se construa no Rio Grande do Sul o canal que escoaria para o mar as águas da Lagoa dos Patos e que impediria o desastre atual com as enchentes. Triste ver que no “Brasil colônia” ainda precisamos seguir determinações de países desenvolvidos, quando por lá já fizeram gatos e lagartos com seu meio ambiente. Quem já viajou para a França viu que aquele país é cortado por “pequenos canais” que servem até para turismo! Vale a pena perder vidas para seguir o que mandam e não o que precisamos? A conferir…

Beatriz Campos

Capital



Dia do Enfermeiro

‘Sessão na Câmara andreense celebra o Dia do Enfermeiro’ (Setecidades, dia 24). Nosso Diário, sempre se fazendo oportuno, próprio no interior e posse de sua grandeza, importância e sabedoria, nos presenteou como sociedade, ‘setecidadenses’ e diretamente beneficiados pela missão dos profissionais enfermeiros. Em sessão na Câmara andreense, celebrou-se o Dia do Enfermeiro. Todos os profissionais trazem em seu dia a dia o labor, assim como em suas responsabilidades aquilo que é imperativo, relevante e substancial. Não poderíamos deixar de reconhecer, parabenizar e agradecer a todos os representantes, direta e indiretamente, dessa missão voltada à saúde. Em razão do exposto e dessa manifestação nos sentimos eternos presenteados por tanto e tudo.

Cecél Garcia

Santo André



Mobilidade

A região do Grande ABC tem de entrar na rota da mobilidade promovendo qualidade de vida, fato que a imobilidade já se apresenta no dia a dia por um sistema viário totalmente comprometido. Fato real que alguma coisa tem que ser feita e o processo eleitoral que se aproxima deve ser o momento para os candidatos a prefeito apresentarem suas ideias embutidas e m um plano de governo. Portanto, há necessidade de um grande debate regional sobre o tema. Como nem tudo está perdido, a saída é promover a inibição ao uso do transporte individual,por exemplo, reduzindo a oferta de vagas nas áreas centrais somado a esse desafio onerar os estacionamentos particulares através dos impostos, rever critérios de licenças dos mesmos, fiscalização efetiva sobre as exigências de funcionamento. Com isso matamos dois coelhos com só machadada.

Gercio Vidal

São Bernardo



Bolsonaro em S.Bernardo – 1

‘Ex-presidente visita S.Bernardo dia 31’ (Política, dia 25). São ao menos 600 processos na Justiça contra o inelegível, segundo levantamento do seu próprio partido, o PL. Dentre tantos processos consta, inclusive, interferência na Polícia Federal, de acordo com denúncia do próprio Sérgio Moro, além de tentativa de golpe de estado, venda ilegal de joias pertencentes ao Tesouro Nacional e negligência na condução da pandemia.

Cecilia Negri

do Instagram



Bolsonaro em S.Bernardo – 2

Ele recebeu 58 milhões de votos de pessoas totalmente alienadas. Agora vem a pergunta premiada: quanto foi que esse indivíduo mandou para as vítimas do Rio Grande do Sul? Os eleitores fanáticos dele, em grande parte, são do Sul do Brasil.

Osvaldo Filho

do Instagram