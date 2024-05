Charge - 27 de maio de 2024

As sete cidades do Grande ABC estão localizadas em áreas de risco recorrente para desastres ambientais, como deslizamentos de terra, enxurradas e inundações. Os municípios da região foram classificados em levantamento realizado pelo governo federal, que apontou que 1.942 cidades do Brasil (uma em cada três), sendo 172 no Estado de São Paulo, estão sujeitas às ocorrências desta natureza.

Na região, 288.248 moradores residem em áreas de perigo em cinco municípios – o estudo não apresentou os dados de São Caetano e Ribeirão Pires (veja dados na arte ao lado). Em 2019, a região registrou uma das piores enchentes da história, que deixou dez mortos e 284 pessoas desabrigadas.