Homem x meio ambiente

O assunto é polêmico e coloca frente a frente cientistas, apoiados por ambientalistas, e grupos que discordam da premissa de que as ações do homem estejam provocando as catástrofes climáticas observadas pelo mundo, como as enchentes que devastam o Rio Grande do Sul. E o estudo do governo federal aponta que 1.942 cidades do Brasil, 172 delas no Estado de São Paulo, estão sujeitas às ocorrências de deslizamentos de terra, enxurradas e inundações. Mais uma evidência de que o tema merece ser discutido com cuidado. E urgência.

Na região as sete cidades estão localizadas em áreas de risco recorrente para desastres ambientais, como os citados acima. São quase 289 mil moradores residentes em área de risco em cinco municípios. O estudo não apresentou os dados de São Caetano e Ribeirão Pires, o que indica que esse número é muito maior. Vale lembrar que, em 2019, o Grande ABC teve uma das piores enchentes da história, com saldo de dez mortos e 284 desabrigados.

Em dez anos (2013 a 2023), o total de vítimas fatais chega a 12, com 1.240 imóveis interditados e 217 famílias desabrigadas, de acordo com as prefeituras de Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Isso sem contar mais uma vez com os dados de São Caetano, além de São Bernardo e Mauá.

As mudanças climáticas provocadas pela ação humana têm influenciado, além de intensificado, os desastres ambientais. No caso das enchentes na região, um agravante tem sido o intenso e acelerado processo de urbanização das cidades, segundo a professora Melissa Graciosa, da Universidade Federal do Grande ABC. “Ocupamos o espaço da água e, com as mudanças climáticas e as inundações intensificadas, ela vem tomar o espaço dela de volta”, diz a especialista. O recado foi dado. Resta ao poder público trabalhar para garantir o bem-estar dos moradores e, mais do que isso, agir para minimizar os estragos já causados à natureza. Resta à população adotar atitudes que ajudem a preservar o meio ambiente. O planeta cobra a conta, que já se mostra mais alta do que é possível pagar.