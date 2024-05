Lucro industrial na China sobe 4,3% de janeiro a abril na comparação anual

O lucro industrial na China registrou alta de 4,3% no período entre janeiro e abril, na comparação com igual intervalo de 2023, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país nesta segunda-feira, 27. Apenas em abril, o lucro industrial cresceu 4%, na comparação anual. *Com informações da Dow Jones Newswires.