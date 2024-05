Bolsas da Europa sobem levemente, com liquidez reduzida por feriados no Reino Unido e EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/05/2024 - As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, com a liquidez reduzida em meio a feriados no Reino Unido e nos EUA.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha avanço marginal de 0,08%, a 520,99 pontos, depois de acumular modesta perda na semana passada em meio a preocupações com a trajetória dos juros básicos nos EUA.

Os mercados do Reino Unido estão fechados hoje por causa de um feriado bancário. Nos EUA, os mercados também não operam nesta segunda devido ao feriado do Memorial Day.

O viés ligeiramente positivo predomina na Europa nos negócios da manhã apesar de um indicador de confiança decepcionante da Alemanha. O índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha ficou inalterado em 89,3 pontos em maio, contrariando previsão de alta.

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,14%, a de Frankfurt avançava 0,08% e a de Milão ganhava 0,26%. Já as de Madri e Lisboa tinham altas de 0,29% e 0,45%, respectivamente.

