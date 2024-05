Lula tem reunião nesta 2ªF com Abiec, Abpa e Abrafrigo; ministro Fávaro participa do encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta segunda-feira, 27, às 16h, com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), e Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), no Palácio do Planalto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, acompanha o presidente na reunião.

Pela manhã, às 9h30, Lula recebe a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Às 11h, reúne-se com o ministro do Esporte, André Fufuca. Às 14h40, o presidente recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima.