Eduardo Dusek relata diagnóstico de Parkinson: 'Não pode te dominar'

Eduardo Dusek participou do Altas Horas exibido no último sábado, 26, na Globo, em homenagem a Ney Matogrosso. Aos 66 anos de idade, o cantor apareceu no palco em uma cadeira de rodas e chamou atenção ao falar sobre seu diagnóstico da doença de Parkinson com bom humor.

"Eu tenho Parkinson. Para quem não sabe, é uma doença muito chique, tem até uma avenida, a Parkinson Avenue", brincou, arrancando risos da plateia.

Em seguida, Eduardo Dusek destacou: "A doença não pode te dominar. Você diz que é um fator de eliminação - e é um fator de eliminação. Eu rio de tudo, mas falo também, sério."

Por fim, contou mais uma piada: "Cheguei no médico e falei: dá um diagnóstico. É Parkinson, depois de duas horas. Quais são os sintomas? Rigidez e tremor nas mãos. Falei: bom, pelo menos facilita a masturbação! Risos".

No Altas Horas, Dusek ainda cantou Seu Tipo e relembrou histórias de décadas passadas envolvendo Ney Matogrosso.