Inter de Milão empata na rodada final do Italiano; Roma fica sem vaga na Liga dos Campeões

Campeã antecipada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão se despediu da temporada com um empate por 2 a 2 com o Verona, neste domingo, no estádio Marcantonio Bentegodi. A 38ª e última rodada também teve como destaque a Atalanta, que venceu o Torino por 3 a 0 e pode ainda terminar o torneio no 3º lugar, hoje ocupado pela Juventus.

A Inter de Milão chegou aos 94 pontos, 19 a mais do que o Milan, segundo colocado. Ambos estão confirmados na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, juntos com Juventus (71), Atalanta (69) e Bologna (68). A Roma tinha chance de participar do torneio, mas a possibilidade se encerrou com o triunfo da Atalanta.

Para que abrisse uma sexta vaga para a Liga dos Campeões, no Campeonato Italiano, a Atalanta teria que ficar fora do G-4. Ao vencer o Torino, garantiu ao menos a quarta posição e frustrou os planos da Roma, que acabou com a vaga na Liga Europa, assim como a Lazio. A Fiorentina jogará a Liga Conferência.

O primeiro tempo do jogo entre Inter de Milão e Verona foi emocionante. O campeão italiano abriu o placar aos dez minutos. Após uma falha espetacular da defesa, Marko Arnautovic finalizou da entrada da área e mandou no fundo das redes. O adversário reagiu e diminuiu, aos 17, com Suslov.

A virada aconteceu aos 37, Suslov recebeu na entrada da área e chutou no canto direito do goleiro para fazer 2 a 1, mas vencer a campeã Inter de Milão não é uma tarefa fácil. O empate saiu aos 46, novamente com Arnautovic, que acertou um lindo chute com efeito para decretar a igualdade.

O segundo tempo, inclusive, foi mais morno, com poucas oportunidades de gol. Aos 47, Alexis Sanchez chegou a marcar, mas o lance acabou anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento e impediu que a Inter chegasse à vitória.

Nos demais jogos do dia, a Atalanta (4º) derrotou o Torino (10º) por 3 a 0, enquanto o Empoli (16º) bateu a Roma (6º) por 2 a 1. Já a Udinese (15º) superou o Frosinone (18º) por 1 a 0. Napoli (9º) e Lecce (14º) ficaram no 0 a 0. E Lazio (7º) e Sassuolo (19º) empataram por 1 a 1.