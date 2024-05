Ituano derrota a Ponte Preta e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Ituano conquistou a segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 0, neste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela sétima rodada. O time paulista se aproveitou de um "apagão" do rival para construir o triunfo em apenas quatro minutos.

A vitória tirou o Ituano da zona de rebaixamento. O time de Itu tem seis pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, que começa a se preocupar com o descenso. A equipe campineira tropeçou pelo quarto jogo consecutivo.

Buscando se afastar da zona de rebaixamento e evitando uma pressão inicial do Ituano, a Ponte Preta entrou em campo pressionando o adversário e não demorou para criar uma grande oportunidade de gol. Aos 11 minutos, Iago Dias deixou Wálber para trás e chutou cruzado. Jefferson Paulino fez a defesa.

Sem muito espaço para criar, o Ituano passou a assustar na bola parada, um dos pontos fracos da Ponte Preta. Mas a pontaria não foi o forte do Ituano no primeiro tempo. A melhor oportunidade foi aos 30. Thonny Anderson tabelou com Eduardo Person, invadiu a área e bateu chapado. A bola foi para fora.

O segundo tempo começou equilibrado, mas a Ponte Preta sofreu um "apagão" e viu o Ituano abrir 2 a 0 em um período de quatro minutos. Aos 11, Eduardo Person deixou com Thonny Anderson, que girou bonito e mandou no ângulo e Pedro Rocha para inaugurar o marcador.

O Ituano ampliou aos 15 com Wálber. Após bola alçada para dentro da área, Claudinho desviou e o zagueiro apareceu na função de centroavante para desviar e fazer mais um. A Ponte Preta sofreu um baque e demorou para conseguir esboçar reação. Aos 37, Renato recebeu na pequena área, mas perdeu uma grande chance ao jogar a bola para fora.

Aos 42, a Ponte Preta voltou a perder uma chance inacreditável. Na bola parada de Élvis, Gabriel Novaes recebeu livre na pequena área e chutou em cima de Jefferson Paulino, que fez um milagre para confirmar o triunfo por 2 a 0.

Antes do apito final, no entanto, Dodô entrou de forma violenta em Ruan Carlos e foi expulso, mas o Ituano não teve tempo de se aproveitar ainda mais da superioridade numérica.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Avaí no domingo, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). No mesmo dia, às 16h, a Ponte Preta recebe o CRB, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 X 0 PONTE PRETA

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), Claudinho, Wálber e Eduardo Diniz (Marcel); Rodrigo, Miquéias e Eduardo Person (Gabriel Falcão); Léozinho (Ruan Carlos), Thonny Anderson e Vinícius Paiva. (Marlon) Técnico: Alberto Valentim.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio (Emerson Santos), Haquín (Renato), Castro e Gabriel Risso (Jean Carlos); Dudu Vieira, Emerson, Ramon e Élvis; Iago Dias (Dodô) e Gabriel Novaes. Técnico: João Brigatti.

GOLS - Thonny Anderson, aos 11, e Wálber, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Miquéias, Rodrigo e Thonny Anderson (Ituano); Emerson (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Dodô (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 32.180,00.

PÚBLICO - 1.745 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).