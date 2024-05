Cirurgia tira Zanetti dos Jogos Olímpicos de Paris

Tetracampeão mundial e medalhista de ouro em Pequim 2008, Arthur Zanetti esteve ontem na 5ª edição da Ossel Run, em Santo André, e anunciou que está fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após romper o bíceps do braço esquerdo há duas semanas e passar por uma cirurgia. A competição será disputada entre 26 de julho e 11 de agosto.

“Para a Olimpíada, estarei fora, mas vou torcer pela equipe do Brasil, para que todos os atletas representem muito bem, e se tudo der certo, tragam uma medalha”, concluiu Zanetti, 34 anos.

Zanetti repete a infeliz história de ficar de fora de uma grande competição. No ano passado, ele não disputou o Mundial de Ginástica Artística de 2023, por causa de uma virose e o Pan-Americano de Santiago, devido a uma contusão. Ao mesmo tempo, possui um histórico de vencer lesões e conquistar medalhas – em 2003, ele se recuperou de quatro lesões e conquistou medalha de ouro para o Brasil nos Jogos de Londres; em 2011, ele conquistou a medalha de prata nas argolas e o ouro por equipes nos Jogos Pan de 2011, em Guadalajara.

Outros atletas olímpicos patrocinados pela Ossel também foram ao evento de ontem, como Wanderley Holifield, Luiz Oliveira e Abner Teixeira representando a categoria do boxe. O trio se mostrou otimista para o início da Olimpíada. Também marcou presença Vitória Rosa, velocista olímpica, que luta por uma classificação melhor, mesmo com vaga garantida. “Não podemos ficar no comodismo. Vi que foram grandes resultados que me levaram para as competições.”

Cerca de 3 mil atletas amadores participaram da corrida e caminhada. O percurso teve início e fim no Paço Municipal.