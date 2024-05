James Rodríguez não treina e é liberado pelo São Paulo para se apresentar à Colômbia

O São Paulo realizou neste domingo mais uma atividade visando o duelo com o Talleres-ARG, marcado para a quarta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treino não contou com o meia-atacante James Rodríguez, liberado para se apresentar à seleção da Colômbia. Ele está na lista dos convocados para a Copa América.

A apresentação está marcada para esta segunda-feira, em Barranquilla. Como não vem sendo aproveitado pelo técnico Luiz Zubeldía, o São Paulo não colocou obstáculos para ceder o jogador neste domingo. James Rodríguez vem negociando a sua saída do clube apesar de ter vínculo até junho de 2025.

Sem James, o São Paulo começou o dia com um aquecimento comandado pela preparação física, com foco em trabalhos de mobilidade técnica e agilidade. Na sequência, Zubeldía dividiu o elenco em dois grupos.

Com ele e os auxiliares Carlos Gruezo e Maxi Cuberas desceram para o campo principal do CT da Barra Funda os jogadores que não começaram jogando contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. O treinador comandou um trabalho tático, de 11 contra 11, onde procurou fazer diversos ajustes, além de aperfeiçoamento de bolas paradas ofensivas.

Já o outro grupo, composto por jogadores que tiveram maior minutagem contra os paraenses e seguem uma programação especial, fez uma atividade técnica em campo reduzido, focada em posse de bola, sob o comando dos auxiliares Alejandro Escobar e Milton Cruz.

Na vice-liderança do Grupo B, com dez pontos, três a menos do que o Talleres, o São Paulo precisa de uma vitória, por qualquer placar, para terminar a fase de grupos na primeira posição de sua chave. A vaga nas oitavas de final, no entanto, já está garantida.