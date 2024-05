Médicas e médicos pela vida

A SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade) mais uma vez empenha sua total solidariedade à população do Rio Grande do Sul.

Reiretamos cumprimentos aos voluntários, entre eles MFC de vários pontos do País, e muito especialmente às médicas e aos médicos da família e comunidade do Estado pela dedicação, pela entrega e pela assistência a quem necessita.

Lamentavelmente os desastres extremos, agora ocorrendo por todo o ano em pontos distintos do Planeta ao mesmo tempo, vêm de nossa incapacidade de reduzir a emissão de poluentes. Diagnóstico: parece sempre pesar mais o fator lucro do que o bem-estar coletivo.

Na SBMFC temos um Grupo de Trabalho permanente de Saúde Planetária. No País, somos pioneiros no estudo do tema. Nesta hora mesmo, há colegas à frente de um acervo virtual de informações úteis para atendimento em cenários de enchentes, com foco em três eixos: saúde mental, informação ao paciente, suporte à decisão clínica. Desta forma, vamos municiando os profissionais da atenção primária em ação no Rio Grande do Sul.

Nós, médicas e médicos de família e comunidade, comprometidos com o cuidado integral à saúde, temos compreensão da interconexão entre bem-estar individual, comunitário e saúde do ambiente ao nosso redor. Doenças decorrentes da poluição do ar, por exemplo, levam a cerca de 7 milhões de mortes prematuras por ano em todo o globo e reduzem nosso tempo de vida saudável, apontam dados da Organização Mundial da Saúde (OMS); as que vêm da poluição da água matam, apenas no Brasil, em torno de 15 mil pessoas anualmente, ainda segundo estimativas da organização.

Uma de nossas missões imediatas é a inclusão de disciplinas de saúde ambiental nos currículos das faculdades de medicina no Brasil. A existência de aulas esparsas, módulos e ligas acadêmicas, embora seja bem-vinda e ajude a construir conhecimento, está longe de bastar.

Só com esforço conjunto, unindo saúde, educação, consciência ambiental e fiscalização política, será possível vencer o caos climático.