Trio furta mais de R$ 8 mil no Sam's Club, mas é preso em São Bernardo

A Polícia Militar de São Bernardo confirmou a detenção de três jovens na noite deste sábado (25), após os rapazes de 15, 25 e 27 anos tentarem furtar pelo menos R$ 8 mil em itens no Supermercado Sam''s Club da Avenida Vergueiro de São Bernardo.

Para a prática, os criminosos utilizavam um ímã que retirava alarmes das mercadorias. Segundo informações do boletim de ocorrência, o grupo agiu em conjunto ao menos três vezes no local, até ser abordado por conduta suspeita ontem na R. Vial Queimada, no Bairro Anchieta.

Em depoimento, um dos jovens confessou que a última remessa apreendida, com caixas de azeite e garrafas de whiskey, seria vendida posteriormente em uma feira.