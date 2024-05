S. Bernardo recebe espetáculo inspirado nas pessoas em situação de rua

O cotidiano “invisível” das pessoas em situação de rua é o mote das apresentações virtuais do “Circo da Miséria: o maior desespetáculo da Terra”, do artista Jeff Vasques, projeto realizado pelo interior do estado de São Paulo com o apoio do edital PROAC. Em São Bernardo, o projeto ocorre em parceria com a Escola Estadual Maria Pires e contará com apresentação e oficina nesta terça-feira (28), às 19h15.

No espetáculo, Magrólhos, palhaço “vagamundo”, perambula como um mambembe por ruas e praças, armando seu circo diário por sobrevivência diante do “desrespeitável” público passante. A partir dos restos da humanidade, do lixo, cria maravilhas em busca de um simples olhar ou de um trocado, fazendo-se dançarino, malabarista, acróbata, mágico e o que mais for necessário para domar seus leões, para se fazer um pouco mais visível e humano. Ora provocando risos, ora comovendo, Magrólhos seduz os espectadores com sua imaginação a adentrarem seu “Circo da Miséria”, convidando-os a ver sua realidade inaceitável, a compartilhar indignação e solidariedade.

Construído a partir de oficinas artísticas ministradas pelo artista Jeff Vasques para a população em situação de rua, em 2015, via parceria com o Centro Pop de Campinas, as histórias, lutas e olhares do povo da rua dirigem o “Circo da Miséria”. A utilização da linguagem do palhaço vagabundo foi decorrência natural da temática. Esse tipo de palhaço, que vive em situação de rua (como Carlitos, de Charles Chaplin; Chaves, do seriado mexicano) usa da criatividade e de sua esperteza para garantir sua sobrevivência, nos lembrando que por trás das roupas surradas há um ser humano como qualquer outro.

A apresentação é sempre seguida de um bate-papo para desfazer preconceitos sobre o povo da rua e, também, faz parte do projeto, a realização da oficina “A miséria e o palhaço vagabundo”, para debater a origem e função desse tipo de palhaço. O projeto já passou por diversas cidades do estado e segue “rodando” ainda virtualmente até o meio de dezembro.

A agenda artistíca pode ser acompanhada pelo site http://www.eupassarinho.org.