E a treta continua! Karoline Lima rebate entrevista de Éder Militão: - Vamos ver se é isso mesmo

Senta que a treta é grande! Karoline Lima rebateu acusações de Éder Militão em suas redes sociais. O jogador fez uma entrevista exclusiva para a coluna do Lucas Pasin, na qual contou diversas coisas da ex-mulher. No entanto, a influenciadora digital não deixou baixo e foi para os Stories do Instagram comprovar o seu lado:

- Já que ele fala que tem tanta mentira, vamos ver se é isso mesmo.

Em seguida, Karoline compartilhou uma sequência de vídeos com prints de mensagens entre eles, mostrando tudo que foi falado e desmentindo o ex-marido. Sem papas na língua, ela chocou a internet e diversos seguidores começaram a falar nas redes sociais:

Simplesmente humilhou, disse uma internauta no X, antigo Twitter.

Além da briga entre eles, a namorada do Éder Militão se pronunciou sobre as polêmicas que rolaram entre elas para o Léo Dias. Para relembrar, Karoline foi às redes sociais acusar que Taína Castro, atual do jogador, gritou com sua filha, Cecília, após vídeo de irmã do jogador viralziar. Na internet, Taína foi muito criticada e resolveu desabafar sobre os acontecimentos:

- Eu nem estava no mesmo ambiente. Mas, fizeram questão de pintar um quadro diferente nas redes sociais, que não era verdadeiro. Tiraram totalmente de contexto, falando até mesmo que eu tinha tratado a menina mal. Isso doeu muito.

Ela também explicou o motivo de não ter se pronunciado anteriormente:

- Preferi não me pronunciar publicamente na época, justamente pra tentar preservar as crianças, mas, essa mentira sempre volta. Sempre batem numa tecla que não é verdadeira.

E aí, de qual lado você está?