Baco Exu do Blues faz show lotado de famosos no Festival Tim Music

Muita curtição! No último sábado, dia 25, o Baco Exu do Blues fez um show lotado de famosos no Festival Tim Music. Além dele, Marina Sena também se apresentou. A cantora ficou conhecida por sua música Por supuesto.

Vários famosos compareceram no evento. Dentre eles a atriz Mel Maia, que apareceu abraçadinha com seu namorado, João Maria Pereira, e rendeu vários momentos fofos!

Curtindo o evento que rolou no Rio de Janeiro estavam muitos artistas, como Letícia Colin, Aline Borges, Marcella Rica e Johnny Massaro.