Kopcak se consolida como Centro de Línguas em Diadema

O Centro de Formação Carlos Kopcak, equipamento do Departamento de Educação Popular da Secretaria de Educação de Diadema, oferece gratuitamente a 345 moradores do município cursos de inglês, espanhol e italiano. O número de alunos do espaço, localizado na região central da cidade, destaca-se quando considerado o pouco tempo de existência da instituição, com pouco mais de dois anos.

Semestrais e voltados a todos os níveis de compreensão dos idiomas, as formações são oferecidas em diversos horários e dias da semana. Neste começo de ano, foram montadas 12 turmas: uma de Espanhol, três de Inglês e oito de Italiano, este último idioma oferecido graças a uma parceria com o consulado daquele país.

Adriana Kaneda, coordenadora do Centro de Línguas da instituição, explica a procura pelos cursos. “As salas de Italiano são um sucesso e atribuo esse interesse pelo acesso que os adolescentes têm a plataformas de conteúdos e da globalização, que permite essa troca com outros países de maneira mais constante. Hoje um adolescente pode se conectar facilmente a conteúdos de Malta, da Coreia ou dos países árabes”, opina. Ela aponta também que a gratuidade ofertada e a multifuncionalidade do espaço fazem do Kopcak um local privilegiado de aprendizagem para o jovem diademense.

Um dos alunos é Enzo Dorta Stevanato de Brito, 18 anos, que faz italiano desde o ano passado no local e já imagina uma das formas de usar o novo conhecimento. “Tenho o sonho de viajar à Itália, então conhecer o idioma é muito importante. Além disso, saber uma segunda língua é essencial nos dias de hoje para minha formação e carreira profissional. O Kopcak tem excelentes professores e um curso muito completo, com material didático, atividades extras e a atenção do professor com os alunos ao explicar e tentar ajudar da melhor forma”.

Danielly Bezerra dos Santos, 30 anos, que mora no Centro de Diadema, é uma das alunas de Inglês do Kopcak. Ela fala como um novo idioma pode ser importante para a sua profissão. “Sou jornalista e assim posso aumentar as oportunidades profissionais realizando entrevistas, campanhas e eventos internacionais. Além do idioma ser importante em qualquer profissão, na comunicação ele é essencial.”

Para a moradora, que afirma não poder pagar agora um curso semelhante, ter a possibilidade de aprender um novo idioma gratuitamente é excelente. “Estou bem satisfeita! As aulas são didáticas e dinâmicas, o que torna compreensível a qualquer idade. A turma tem uma faixa etária variada e todos conseguem estar na mesma página.” Ela gostou tanto que deseja fazer outros cursos de idiomas no Kopcak. “Gostaria de fazer todos, mas minha segunda opção seria italiano, depois espanhol”, afirma.

Para Karina Barbosa Peixoto Silva, 27 anos, fazer inglês de forma gratuita da mesma maneira está sendo uma grande oportunidade. “Faço estágio em uma multinacional e minha efetivação está dependendo disso. Cursos de idiomas são bem caros e mais de um idioma no currículo é ingresso para melhores oportunidades profissionais. Por isso tenho aproveitado cada segundo de aula e não pensei duas vezes para me inscrever”, esclarece.

PARA PARTICIPAR

As vagas para os cursos são disponibilizadas no começo e meio do ano. O curso de italiano atende adolescentes de 14 a 18 anos. Para inglês, são disponibilizadas vagas para pessoas a partir dos 12 anos e para espanhol não há limite de idade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 40561575, das 8h às 22h, ou pelo WhatsAppe (11) 4077-3550.

Além de centro de formação, moradores de Diadema podem frequentar o Kopcak como espaço de encontro e local de estudos. A unidade conta com salas de aula, auditório, sala de reuniões, de informática, Wi-Fi gratuito e espaço de convivência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, para informações e inscrições.