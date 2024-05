Boston Celtics vira no final contra o Indiana Pacers e fica a 1 vitória das finais da NBA

O Boston Celtics venceu o Indiana Pacers por 114 a 111 na noite deste sábado, em Indianápolis, abriu 3 a 0 na final da conferência Leste e está a uma vitória de sua segunda decisão da NBA nos últimos três anos. Os Celtics têm a chance a fechar a série melhor de 7 nesta segunda-feira, quando os times voltam a se enfrentar novamente no Gaibridge Fieldhouse.

Apesar das boas atuações de Jayson Tatum, que registrou 36 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, Jaylen Brown (24 pontos) e Al Horford (23), quem comandou a vitória do time com melhor campanha na temporada foi Jrue Holiday.

Ele pontuou bem menos do que seu companheiros (14), mas foram 5 nos 39 segundos finais. Foi dele o arremesso livre que valeu ao Boston sua primeira vantagem em quase 36 minutos (112 a 111). Na sequência, ele conseguiu seu único roubo de bola na partida e depois converteu os dois arremessos livres para consolidar a vitória dos Celtics, que no terceiro quarto da partida chegou a ter desvantagem de 18 pontos.

"Jrue é um grande competidor", disse Tatum, que igualou sua melhor pontuação em um jogo de playoff. O desempenho de Holiday aconteceu mesmo com o jogador fora de suas condições físicas ideais. "Estou bem, tive febre e dormi muito, mas me sinto bem", disse ele.

Os Pacers já estavam em uma situação difícil, que ficou ainda mais complicada com o desfalque do armador Tyrese Haliburton, com uma lesão no tendão esquerdo. Ele ainda é dúvida para o quarto jogo da série, que pode ser o último.

Ainda assim, o time de Indiana lutou. Andrew Nembhard liderou o time com 32 pontos, o melhor da carreira, antes de Holiday roubar a bola dele faltando 3,3 segundos para o fim. TJ McConnell terminou com 23 pontos, nove rebotes e seis assistências, enquanto Myles Turner e Pascal Siakam fizeram 22 pontos cada um.

O time de Indianápolis ainda teve a chance de forçar a prorrogação, mas o arremesso de 3 pontos de Aaron Nesmith não caiu. Além da vantagem de 18 pontos no terceiro quarto, os Pacers venciam por 107 a 99 com cerca de 3 minutos para o fim da partida, mas sentiram a ausência de Haliburton.

"Nossos rapazes fizeram um ótimo jogo", disse o técnico dos Pacers, Rick Carlisle. "Ficamos um pouco aquém esta noite, mas voltaremos na segunda-feira mais fortes", completou ele.

"Enfrentamos todos os desafios", disse Tatum. "Estamos em um ótima posição agora, a uma vitória da final. Mas não podemos olhar para além de segunda-feira. Temos uma oportunidade especial de voltar à final."

Confira o resultado da noite deste sábado:

Indiana Pacers 111 x 114 Boston Celtics

Acompanhe o jogo deste domingo:

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves