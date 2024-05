Água Santa chega ao terceiro jogo sem triunfo, agora diante do São José

O gol de Neilton logo aos três minutos do primeiro tempo passou a impressão de que o Água Santa, enfim, colocaria fim ao jejum de vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe vinha de uma igualdade, diante de Santo André, e de uma derrota para a Inter de Limeira. Mas o empate de Thiago Luiz, 19 minutos depois, travou a reação da equipe de Diadema.

Com o 1 a 1 de ontem à noite, no Estádio do Canindé, em São Paulo, o Água Santa chegou aos oito pontos, ainda na terceira colocação, atrás do vice-líder Maringá, que joga apenas amanhã. Já o São José atingiu quatro pontos, em sexto.

Os clubes voltam a campo pela sexta rodada no início de junho. O Netuno vai visitar o Pouso Alegre, no dia 2, em Minas Gerais. E o São José vai receber o Maringá um dia antes.