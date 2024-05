São Bernardo FC recebe CSA e busca estabilidade na Série C

Na disputa na zona de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC recebe o CSA, às 16h30 de hoje, no Estádio 1º de Maio, pela sexta rodada do torneio nacional.

Com dois tropeços seguidos, o Tigre quer voltar a vencer. Além da vantagem de jogar em casa, a equipe do Grande ABC conta com a fase ruim do adversário. O CSA chega na partida ainda sem vencer no campeonato.

Os torcedores interessados em conferir a partida podem adquirir os ingressos no site saobernardo.soudaliga.com.br, entre R$ 25 (meia) e R$ 50 (meia). Na bilheteria do estádio, a venda das entradas acontece a partir de 10h.