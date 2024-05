Santo André apanha do líder e continua sem vencer na Série D

O sonho do Santo André de finalmente vencer pela Série D do Campeonato Brasileiro, após cinco rodadas, parou no líder do Grupo A7. Ontem à tarde, a equipe do Grande ABC foi até Limeira para enfrentar a Inter, mas sucumbiu diante de um adversário mais eficiente e acabou derrotada por 3 a 0, no Estádio Limeirão.

Com o resultado, o Ramalhão segue na penúltima colocação, com três pontos, conquistados após três igualdades contra Água Santa, São José e Patrocinense. Já o time da casa mostrou por que tem a melhor campanha da chave, com quatro resultados positivos em cinco jogos, além de um empate.

O Inter dominou as ações no Interior e não demorou a abrir o marcador. Aos 12 minutos, Cesinha cobrou falta e acertou o canto direito do goleiro Wellington.

O Santo André até tentou a reação e teve duas oportunidades na etapa para chegar à igualdade. Aos 39, Jesus bateu e a bola desviou na marcação antes de sair. Já aos 42 o mesmo Jesus chutou e o goleiro André Luiz espalmou.

Na etapa final, o Ramalhão teve outra oportunidade logo aos sete minutos com Júlio César, mas o goleiro da Inter novamente teve participação decisiva.

Os donos da casa, no entanto, foram mais eficientes quando foram ao ataque. Aos oito minutos, Albano ampliou após a defesa andreense marcar bobeira. E Rafael Silva deu números finais ao jogo aos 15 minutos.

Na próxima rodada, o Santo André vai até o Mato Grosso do Sul para enfrentar o Costa Rica, às 16h de domingo, no Laertão. <TL>da Redação