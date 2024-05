Penha garante vice do Republicanos; nome será revelado só na convenção

Prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), há um ano e dez meses no comando do Paço, tem até 5 de agosto para definir o nome que vai compor a chapa como vice. É a data-limite para a realização da convenção partidária. No entanto, a pré-candidata à reeleição garantiu ao Diário que já está sacramentado o partido que vai compor.

“Queremos alguém com paixão pela cidade e alinhado ao governador, por isso, o escolhido será do Republicanos”, cravou Penha.

Durante agenda ontem pela manhã, a prefeita, sem citar nome, criticou um adversário político detentor de mandato. “Não precisa falar bem da prefeita, mas tem a obrigação de buscar recursos para a cidade. Não faz, só sabe falar mal”, apontou a mandatária.

A fala foi um recado direto ao vereador Marcelo Aikira (Podemos), o Akira do Povo, pré-candidato a prefeito.

A entrevista ocorreu após a reinauguração da USF (Unidade de Saúde da Família), no Parque América.