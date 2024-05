Hugo Calderano derrota japonês e vai à final do WTT Contender Rio

Candidato a medalha na Olimpíada de Paris-2024, o mesatenista Hugo Calderano brilhou neste sábado no Rio de Janeiro. O brasileiro superou dois rivais de peso e avançou à final do WTT Contender Rio de Janeiro. A decisão está marcada para este domingo, às 11h45, contra o sul-coreano An Jaehyun.

"Felizmente, estou tendo uma boa atuação nessa competição. Estou feliz com meu resultado até aqui e por ter atuado bem em todas as partidas. Essa última, a semifinal, foi mais difícil, pois tive pela frente um atleta japonês que, apesar do ranking dele ser relativamente baixo, tem um nível de jogo bem alto e acabou de ganhar uma etapa do WTT Feeder na semana passada. Era um jogador perigoso, mas fiz uma grande partida", comentou.

Calderano se refere ao duelo com o japonês Yuta Tanaka, pela semifinal. O brasileiro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 11/5, 5/11, 11/5 e 11/7, em pouco mais de 32 minutos. Antes, o cabeça de chave número 1 da competição derrotara o francês Thibault Poret.

O mesatenista brasileiro projetou um duelo equilibrado na final de domingo. 'O sul-coreano ganhou vários jogos atuando bem. A gente já se enfrentou algumas vezes e com certeza será bem difícil. Vou me preparar muito bem para essa final", disse o brasileiro, atual 8º colocado do ranking mundial.

Calderano tem cinco troféus em torneios de nível WTT. No domingo, tentará o sexto na Arena Carioca I, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.