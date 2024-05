Medina e Italo vencem suas baterias e vão às oitavas na etapa de Taiti do Circuito Mundial

Gabriel Medina e Italo Ferreira estrearam com vitória na etapa do Taiti do Circuito Mundial de surfe, neste sábado. Eles venceram suas baterias e avançaram às oitavas de final nas complicadas ondas de Teahupo'o, onde também será disputada a Olimpíada de Paris-2024, no fim de julho.

Medina foi o melhor de sua bateria ao obter 11,90. Ele superou o havaiano Imaikalani deVault, que anotou 6,80, e o americano Jake Marshall, com 2,20. Italo também se destacou. Anotou 13,30 e levou a melhor sobre o taitiano Mihimana Braye (11,66) e sobre o americano

Griffin Colapinto (11,47), atual líder do campeonato.

Com o resultado, o número 1 da temporada terá que passar pela repescagem para entrar na fase de mata-mata. O mesmo aconteceu com Yago Dora, o outro brasileiro ainda na disputa desta parte final da temporada - somente ele, Medina e Italo seguem vivos na briga pelo título.

Em sua bateria, Dora teve pela frente o havaiano John John Florence e o indonésio Rio Waida. O bicampeão mundial foi o melhor, com 13s77, enquanto Waida foi o segundo melhor da disputa, com 9s60. O surfista brasileiro obteve 7,80.

A etapa do Taiti conta com a presença de Kelly Slater, lenda americana que está cada vez mais perto da aposentadoria. Aos 52 anos, porém, ele não fez feio neste sábado. Despachou o australiano Jack Robinson, atual campeão da etapa, para a repescagem ao vencer sua bateria, com 14,50. Robinson anotou 11,24, enquanto o marroquino Ramzi Boukhiam registrou 12,83.