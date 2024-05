Lady Gaga examina própria turnê em documentário que chega ao streaming

Lady Gaga anuncia o lançamento de Gaga Chromatica Ball, longa que chega na Max, plataforma de streaming da HBO, neste sábado, 25.

O filme, narrado em formato de documentário, também exibe o show de sua última turnê, Chromatica Ball, realizada entre julho e setembro de 2022.

"Estou tão animada que podemos compartilhar The Chromatica Ball Film com o mundo. Este filme narra um tempo de imensa criatividade? A moda, a dança, a música. Revisitar a turnê me deixa sem palavras pela maneira como nos conhecemos. Todos vocês apareceram para a música e a arte em grande estilo, e com um nível de entusiasmo e liberdade que nunca esquecerei. Estádio após estádio. Multidões esgotadas. As canções ensurdecedoras", escreveu na publicação do trailer do filme.

Icônica e disruptiva, a dona dos hits Bad Romance e Born This Way, trouxe no longa-metragem imagens dos shows de sua primeira turnê mundial totalmente em estádios, Chromatica Ball, que celebra seu último álbum de estúdio, o Chromatica, lançado em maio de 2020.

O álbum foi responsável pelas músicas Stupid Love, 911 e Rain On Me, em parceria com Ariana Grande, e teve bom desempenho nas paradas de sucesso, mesmo a cantora não podendo promovê-lo, devido à pandemia da covid-19.

Nos Estados Unidos, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, com 274 mil unidades vendidas, e se tornou o sexto álbum de Gaga a conquistar o feito. Com isso, ela se tornou a artista mais rápida a colocar um lançamento em 1° lugar seis vezes, quebrando um recorde que anteriormente era de Taylor Swift. No Reino Unido, Lady Gaga teve o quinto álbum número 1 nas paradas, marcando a maior estreia de 2020.