Cientistas descobrem planeta com temperatura similar à da Terra e potencialmente habitável

Existe vida fora do planeta Terra? A resposta para esta pergunta, feita por cientistas há milhares de anos, pode estar mais próxima após cientistas descobrirem um planeta com condições similares ao nosso.

Conforme estudo publicado esta semana na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, o astro, batizado como Gliese 12 b, tem temperatura e tamanho próximos aos da Terra.

O planeta orbita uma estrela anã M fria e está no trânsito mais próximo já encontrado para esse tipo de sistema, há cerca de 40 anos-luz da Terra. Por estar fora do sistema solar, é definido como exoplaneta.

De acordo com o descritivo do estudo, trata-se de um dos menores níveis de atividade estelar conhecidos para anãs M, o que pode explicar o motivo do planeta ser temperado.

O próximo passo da pesquisa deve incluir o uso do Telescópio Espacial James Webb para analisar a atmosfera do Gliese 12b. Os cientistas devem procurar, principalmente, por indícios de água.

Ainda de acordo com o artigo de descoberta do Gliese 12b, os estudos sobre planetas que orbitam estrelas anãs M começaram por volta de 2010.

"Uma incerteza chave no nosso conhecimento atual desses planetas é se eles podem reter suas atmosferas, um pré-requisito para sua habitabilidade", diz o texto.

"O recentemente lançado JWST (Telescópio Espacial James Webb) é capaz de detectar características atmosféricas de tais planetas com espectroscopia de transmissão e emissão, caso existam."