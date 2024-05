Real Madrid empata com Betis no último jogo de Toni Kroos no Santiago Bernabéu

Na partida que marcou o último jogo de Toni Kroos no Santiago Bernabéu, o Real Madrid se despediu do Campeonato Espanhol com um empate sem gols com o Betis, pela 38ª rodada. O meia alemão, muito homenageado pelos torcedores, jogadores e membros da comissão técnica presentes no duelo, termina sua jornada com o título antecipado do torneio.

A despedida oficial, no entanto, será na final da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o próximo sábado, às 16h, horário de Brasília, frente ao Borussia Dortmund, em Wembley. Aos 34, o jogador vai pendurar as chuteiras ao final da Europa, em sua "última dança" com a camisa da seleção da Alemanha.

O Real Madrid também usou suas redes sociais para se despedir do atleta, que disputou dez temporadas pelo clube, com 464 jogos, com 28 gols, 98 assistências e 22 títulos, podendo virar 23 em caso de conquista da Liga dos Campeões, usando as palavras do técnico Carlo Ancelotti. "Estamos nos despedindo de uma lenda, obrigado, Kroos.

Com o empate, o Real Madrid terminou o Campeonato Espanhol com 95 pontos, 13 a mais do que o Barcelona, segundo colocado. Ambos estão garantidos na Liga dos Campeões da Europa ao lado de Girona (81) e Atlético de Madrid (76). O Athletic Bilbao classificou para a Liga Europa, assim como o Real Sociedad. Já o Betis, em sétimo, com 57, disputará a Liga Conferência.

Os rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Espanhol também já foram definidos. São eles: Cádiz, Almeria e Granada.

O jogo foi em ritmo de festa graças ao título espanhol antecipado do Real Madrid e a despedida de Kroos. O time merengue, claramente se poupando por causa da final da Liga dos Campeões, criou boas jogadas com Mendy e Vinícius Júnior, mas ficou longe de ter grande atuação.

O Real Madrid ainda tomou um susto aos 39 minutos, quando Juan Miranda chegou a marcar para o Betis. A arbitragem, no entanto, com ajuda do VAR, acabou anulando o lance e marcando impedimento. Com isso, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Real Madrid jogou como se fosse um treino. O time merengue não se esforçou, mas também não sofreu. O Bétis teve momentos esporádicos de pressão e chegou a balançar as redes novamente, desta vez, com o brasileiro Willian José. O árbitro marcou impedimento na jogada e acabou decretando a igualdade.

Ainda neste sábado, o Almería (19º) goleou o Cádiz (18º) por sonoros 6 a 1, enquanto que o Atlético de Madrid (4º), com um jogador a menos, derrotou o Real Sociedad (6º) por 2 a 0. Já o Athletic Bilbao (5º) venceu o Rayo Vallecano (16º) por 1 a 0. Osasuna (10º) e Villarreal (8º), por fim, empataram por 1 a 1.