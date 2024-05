Palavra do Leitor - 25 de maio de 2024

Democracia relativa

Lula, com sua longeva vivência política, com sua inexperiência administrativa (apesar de nove anos presidente), ao menosprezar o equilíbrio fiscal, fica sujeito, a exemplo de Dilma Rousseff, ao impeachment. No primeiro ano do terceiro mandato, gastança sem contenção de gastos, mesmo elevando a carga tributária, o déficit foi de R$ 230 bilhões, transgredindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nada de impeachment pelo submisso Legislativo. O Brasil, acéfalo, sem plano de governo e sem segurança jurídica, celeremente em transição para a Democracia Relativa venezuelana.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





Tarcísio no alvo certo

Diferentemente de Lula e seu PT, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se mostra um bom administrador e respeitador dos recursos dos contribuintes. Longe de demagogia, ele agora apresenta um plano ousado para economizar R$ 20 bilhões em despesas e corte de benefício fiscal (hoje em torno de R$ 60 bilhões). E estima que dentro de 90 dias seus secretários devem detalhar propostas de otimização dos gastos, que inclui também venda de ativos. Ou seja, Tarcísio objetiva modernizar a máquina administrativa, realizar investimentos em infraestrutura, etc., com o lema deste plano de ‘São Paulo na Direção Certa’. Diferentemente da gestão de Lula, hoje, sem rumo... Lógico que todo esse projeto inovador deverá ser apreciado pelos deputados estaduais a fim de receber sua aprovação.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Importunação sexual

A enfermeira foi vítima de assédio e ainda foi demitida, um absurdo total!

Jessica Barbosa - do Instagram





PT nas eleições na região – 1

Nossa missão como cidadãos honestos é impedir a reeleição destes (prefeitos José de Filippi Júnior em Diadema e Marcelo Oliveira em Mauá) e batalhar para que o trabalho realizado em cidades como Santo André e São Caetano continue.

Emerson Cardoso - do Instagram

PT nas eleições na região – 2

O PT é muito seletivo na perda de seus integrantes. Só se importou com Marielle (Franco) e nunca sentiu falta do pobre Celso Daniel ou Toninho. Seriam algum preconceito misógino, racista, xenofóbico ou homofóbico?

Lara Marchesi - do Instagram

Pré-candidatura de Filippi – 1

Boaaaaaa! Parabéns, Diadema! Aqui, São Bernardo parou no tempo. Cidade interiorana, ultraconservadora, antiquada e contra a cultura. A cidade de Diadema mostrando como se faz muito além das construção de praças.

Mike Olima - do Instagram





Pré-candidatura de Filippi – 2

Independentemente de partido, para mim ele é o melhor. Claro que não foi fácil o que ele encontrou quando voltou, mas acredito que é a oportunidade para ele continuar a trabalhar. Sempre vai tentar fazer o melhor. Tenho certeza.

Tânia Silva - do Instagram