Verstappen lamenta 'desempenho dramático' da Red Bull e compara carro da F-1 com Kart

Max Verstappen saiu do treino classificatório para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 com cara de poucos amigos. Claramente irritado com a sexta colocação, o holandês fez duras críticas ao carro da Red Bull e o comparou com um de Kart.

"Fomos mais macios, mais rígidos, tudo, mas o carro é como um kart. É como se eu estivesse correndo sem suspensão, então estou pulando muito, não absorvendo nenhuma batida no meio-fio, solavancos ou mudanças de curvatura. Quer dizer, na última curva, acho que a quantidade de vezes que quase pulei na parede foi incrível", disse.

O tricampeão revelou que o ponto fraco do carro da Red Bull está ficando mais visível graças à evolução dos rivais. "Tentamos muitas coisas no carro. Literalmente, nada melhorou. Então você fica preso, não há muito que possa fazer. "Também não é algo novo. Quer dizer, temos esse problema desde 2022. Claro, nos últimos dois anos, acho que tivemos uma vantagem de carro, então isso fica um pouco mascarado, porque ganhamos nas curvas onde as zebras e os solavancos não são uma grande limitação, mas com todo mundo alcançando, naturalmente, quando você não está melhorando seu ponto mais fraco, sim, você é descoberto", afirmou.

Verstappen largará neste domingo apenas na sexta colocação, atrás de Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Mercedes). Seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez saíra do 18º lugar.

"Acho que já diz muito quando você olha para Checo (Perez). Ele normalmente é sempre bom em circuitos de rua. Ficou claro que indica que tivemos um desempenho dramático", concluiu.

Verstappen vinha de uma sequência de oito poles consecutivas e esteve muito perto de bater o recorde de Ayrton Senna. No entanto, o holandês acabou sendo desbancado pelo monegasco Charles Leclerc.

A largada está prevista para este domingo, às 10h, horário de Brasília, no tradicional Circuito de Montecarlo.