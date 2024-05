Viih Tube e Eliezer escolhem nome do segundo filho, saiba qual!

O Deus Sol! O nome do segundo bebê de Eliezer e Viih Tube também tem forte ligação com os astros. Isso porque o escolhido foi Ravi, que significa sol.

O casal resolveu revelar a escolha através de um vídeo fofo com os personagens da linha Babytube. Os bichinhos ficaram segurando bexigas com opções de nomes. Entre eles estavam: Luan, Ravi, Noah e Sol.

Viih e Eliezer foram estourando um por um dos balões até sobrar apenas o de Ravi. Junto com a revelação, o casal também já divulgou a página do pequeno no Instagram.