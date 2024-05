Juliette abre o coração ao falar de namorado e revela não ter ciúmes: - Ele é um gostoso

Segura de si! Juliette contou que diferente do que acreditam na internet, ela não se incomoda com comentários sobre o namorado. A cantora falou ao jornal Extra, que não sente ciúmes dos elogios a Kaique Cerveny.

- Tenho zero ciúmes. Acho ele um gostoso. Adoro quando o povo acha ele lindo, maravilhoso. Acho um máximo. A minha segurança não mora nisso. Pode falar que ele é lindo, gostoso, porque ele é mesmo. Eu também sou. Ele também adora quando o povo fala as coisas de mim.

Além de curtir quando os fãs elogiam Juliette, o namorado da campeã do BBB21 também é um de seus maiores fãs. A cantora se derreteu ao relembrar o apoio que recebe do atleta de crossfit.

- Ele é fã. Os meus fãs brincam que ele é a primeira pessoa a curtir tudo, a primeira pessoa a assistir as lives dos shows que os fãs fazem. Ele é entusiasta do meu trabalho. Às vezes eu falo: amor, você acha isso? Ele se emociona, chora. Ele é bem sensível com isso.

O casal se conhece desde 2023, mas já se seguiam antes. Juliette preferiu manter o relacionamento discreto no começo.