Fiuk revela já ter se relacionado com outros homens: - Umas zoeiras mais novo

Revelações! Fiuk contou que já se envolveu com outros homens no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. No bate-papo, o ator compartilhou detalhes do que fez quando novo:

- Já fiz umas zoeiras mais novo, com amigos e outras amigas. Brinca aqui, brinca ali.

Deolane também estava no programa e o questionou se teve ralações sexuais com outros homens, ele negou e disse apenas que foi uma troca.

Fiuk falou sobre sempre ter sido alvo de comentários sobre sua sexualidade, mas afirmou nunca ter se afetado com isso:

- Eu não entendia as críticas. Eu nem respondia. Deixa as pessoas comentarem. Para mim, tanto faz. Isso é tão antigo. Quem liga para essas coisas sofre sozinho. Quando você é bem resolvido, não tem nada que te incomode. Comecei a me divertir com o questionamento das pessoas.

Vale lembrar que o filho do Fábio Junior foi muito criticado após dar um selinho no Gil do Vigor. O momento rolou na edição do BBB21, na qual os dois participaram juntos.