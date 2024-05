Durante participação no RuPaul's Drag Race, Anitta elogia Pabllo Vittar: - Primeira drag queen que teve destaque (no Brasil)

A paz está selada? É o que parece estar rolando entre Anitta e Pabllo Vittar. Após os rumores de um atrito entre as estrelas, por conta das participações no show de Madonna, a carioca elogiou a drag.

Durante sua participação no reality show RuPaul's Drag Race: All Stars 9, Anitta abriu o coração e elogiou Pabllo. A cantora relembrou a importância da carreira da maranhense.

- Pabllo foi a primeira drag queen que teve destaque (no Brasil). Fizemos músicas juntas! Quando, às vezes, faço shows no carnaval, e convido Gloria Groove ou Pabllo, até paro de performar. Fico assim [ finge estar de queixo caído]: É tão bom!

Anitta foi jurada em um episódio do tradicional programa de Ru Paul. O momento da brasileira já está disponível no streaming Paramount Plus.