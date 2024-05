Divisões de cama, choros, brigas... Veja tudo que rolou nesta madrugada de A Grande Conquista

Fogo no parquinho! Na madrugada deste sábado, dia 25, os conquisteiros ficaram tensos com o novo Dono da Mansão, Hideo. Após a dinâmica, discutiram sobre estratégias no jogo. O líder e Brenno discutiram sobre o posicionamento de Cel.

No entanto, a divisão das camas deu o que falar e os participantes ficaram incomodados com as decisões. A divisão de tarefas já rendeu até treta entre os conquisteiros. Kátia e Fernando trocaram farpas sobre suas funções, será que vem confusão por aí?

E as tretas não pararam por aí! Kaio e Brenno foram protagonistas de outra discussão. Dessa vez, Kaio defende Edlaine dos comentários feitos por Brenno, que rebate o militar e diz que o pai dele não tem orgulho do filho que tem. Vish! Será que vem rivalidade?

Brenno continuou falando dos participantes. Em roda de conversa, Hideo, Taty, Brenno e Felipe opinaram sobre o jogo dos conquisteiros. Mas como é preciso uma descontração, a noite foi finalizada com um lanchinho da madrugada. Quem nunca?