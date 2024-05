Madonna termina namoro com Josh Popper

Chegou ao fim? Madonna sempre conhecida por viver seus amores livremente teria terminado seu namoro com Josh Popper. Segundo o jornal The Sun, a cantora e o lutador de boxe não estariam mais juntos por conta dos compromissos da artista.

De acordo com a fonte, os shows da The Celebration Tour, que terminou em maio no Brasil, fez com que Madonna e o namorado não conseguissem tempo para eles.

- Madonna mal viu Josh por meses porque sua agenda estava tão agitada. As coisas simplesmente esfriaram. Não há realmente nenhum ressentimento ? eles ainda têm carinho um pelo outro. No momento, o relacionamento deles não parece viável e eles deram um tempo, mas continuam amigos.

O casal estava junto publicamente desde fevereiro de 2023, desde que a Rainha do Pop compartilhou uma foto dos dois se beijando. Os boatos de romance já estavam rolando, já que a cantora passava bastante tempo na academia do lutador.