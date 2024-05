Obra da ponte em Jaguarão para ligar Brasil ao Uruguai começa em agosto

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que vai reforçar as obras do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no Estado do Rio Grande do Sul. Ele pontuou que uma obra será realizada é a construção de uma ponte ligando o Brasil ao Uruguai. "A obra da ponte em Jaguarão município no extremo sul do Estado gaúcho vai ser iniciada em agosto deste ano. Vai ser uma obra fundamental para o desenvolvimento do Brasil", disse Renan Filho em evento na região de Guarulhos.

Renan Filho participa no sábado,25, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da inauguração de obras viárias na Rodovia Presidente Dutra.

No evento, além de Lula e Renan, estão presentes os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e os deputados federais Alencar Santana Braga (PT-SP), pré-candidato a prefeito de Guarulhos, e Jilmar Tatto (PT-SP).