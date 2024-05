Prefeitura de Ribeirão Pires promove visita pedagógica ao Parque Caminhos do Mar

A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Parquetur, gestora do Parque Caminhos do Mar, levou, nesta sexta-feira (24), professores da rede de ensino da Estância para uma visita especial. Esta ação, promovida pelo PEPTA (Programa de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental), visa preparar os educadores para futuras excursões com os alunos, integrando a experiência prática ao planejamento das aulas.

O Parque Caminhos do Mar, situado na Estrada Velha de Santos, tem grande relevância histórica e natural. A estrada, que ligava a Grande São Paulo à Baixada Santista antes da inauguração da Rodovia Anchieta, em 1947, foi a primeira via pavimentada com concreto da América Latina. Originalmente construída como um importante eixo de transporte, a estrada foi reaberta em 2002 para atividades ecoturísticas, permitindo aos visitantes explorar um rico acervo histórico ao ar livre.

“A ideia da atividade foi integrar ainda mais os professores da rede municipal de ensino indo de encontro com o nosso PEPTA com essa vivência na Serra do Mar, onde eles puderam conhecer o local antes e podendo de antemão planejar as aulas, usando este local como exemplo, seja para história, geografia, biologia, entre tantas outras”, explicou Patrick Alan, guia de turismo da Prefeitura, que acompanhou o passeio.

A parceria entre a Prefeitura e a Parquetur tem como objetivo proporcionar essa experiência única a todos os alunos da rede pública de Ribeirão Pires. Na semana passada, a primeira turma de alunos, da Escola Municipal Maria Siqueira de Paula, teve a oportunidade de conhecer o parque. Durante a visita, os professores puderam planejar detalhadamente como integrar as atividades práticas ao currículo escolar, enriquecendo o aprendizado dos alunos.

O Caminho do Mar é um local de grande importância histórica, onde se encontram oito monumentos construídos em 1922 em comemoração aos 100 anos da Independência do Brasil. Estes monumentos, projetados pelo arquiteto francês Victor Dubugras, foram tombados pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) na década de 1970 e oferecem aos visitantes uma imersão na história brasileira em meio à exuberante natureza da Serra do Mar.

Entre os destaques do percurso estão o Monumento ao Pico, o Pontilhão Raiz da Serra, o Belvedere Circular, o Cruzeiro Quinhentista, o Padrão do Lorena, o Rancho da Maioridade, as Ruínas e o Pouso Paranapiacaba. Além disso, a Calçada do Lorena, pavimentada com rochas em 1792, é um testemunho dos antigos caminhos usados para o transporte de mercadorias e a passagem do príncipe regente D. Pedro I, em direção a São Paulo, para proclamar a Independência do Brasil em 1822.