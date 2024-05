Fundo Social de Diadema envia mais três caminhões com doações para o RS

Com o tema “Sua Vida Importa para Mim”, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema já coletou 60 toneladas de doações para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, 24 de maio, o órgão enviou mais três caminhões com itens arrecadados: roupas, alimentos, água, ração animal eprodutos de limpeza e de higiene pessoal.

O transporte dessa carga diademense (cerca de 15 toneladas) até às cidades gaúchas será juntamente com outras doações em carretas a serviço do FSS de São Paulo e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

De acordo com o FSS de Diadema, a Campanha vai continuar arrecadando doações em geral, exceto roupas porque a quantidade arrecadada supre a necessidade neste momento. Os demais itens como alimentos não perecíveis, água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal e ração animal.

O órgão também ressalta que outra forma prática de ajudar as vítimas é através de contribuições financeiras na conta oficial criada pelo governo gaúcho no Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul): “PIX SOS Rio Grande do Sul” – Chave PIX: CNPJ 92.958.800/0001-38.

A campanha Sua Vida Importa para Mim – em apoio ao Rio Grande do Sul, promovida pelo Comitê de Combate à Fome de Diadema, e coordenada pelo FSS, tem mais de 100 pontos de coleta espalhados por toda a cidade (confira os endereços aqui).





MAIS INFORMAÇÕES

Fundo Social de Solidariedade de Diadema

Rua Almirante Barroso, 160 – Vila Santa Dirce (em frente ao Paço Municipal)

Telefone: 4092-5340 (whatsapp)