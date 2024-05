Circuito Sesc de Artes acontece domingo na Tenda Multicultural

Devido às condições climáticas, com previsão de chuva para esse fim de semana, o Circuito Sesc de Artes ocorrerá domingo na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomy. O evento, que é aberto ao público, tem início às 14h e vai até as 18h.

Com o objetivo de levar arte às ruas e tornar a cultura acessível a todas as pessoas, o Circuito trará variada programação nas áreas de música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias. A edição de 2024 se destaca pela inclusão de exposições interativas e apresentações que valorizam a diversidade cultural e artística.

Entre as atividades oferecidas, destaca-se o Ateliê Serigráfico: Árvores Paulistas, organizado pelo grupo Quiosco Cultural. Equipado com pranchões, cavaletes e tintas coloridas, o público poderá explorar a técnica da serigrafia para criar gravuras inspiradas em árvores típicas do bioma paulista, como quaresmeira, pitangueira, ipê amarelo e manacá da serra. Após a impressão, cada peça poderá ser personalizada com pincéis e rolinhos.

A artista visual Leila Monségur e seu grupo de arte-educadoras conduzirão a oficina Silhuetas Animadas, inspirada na obra de Lotte Reiniger, pioneira do cinema animado. Os participantes criarão silhuetas articuladas que serão manipuladas em um teatro de sombras feito de caixas de papelão, resultando em animações registradas por celulares.

O Coletivo Elektras Boogie apresentará o espetáculo Boogie-se!. Formado por mulheres especializadas em popping, o a ação terá estilos de dança urbana como robot, animation, wave e boogaloo.

Para as crianças, o Coletivo Cafuzas traz a atividade Rio que Conta e Canta, com a utilização da imagem de um rio para ler e brincar com histórias infanto-juvenis que abordam a preservação ambiental e culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras.

Na área musical, a DJ K-mina promete animar o público com um set de black music que mistura samba rock, afro beat, pop e hip-hop.

Por fim, o grupo de teatro Os Geraldos apresentará o show cênico-musical Músicas em Pararatimbum, em que 11 atores interpretam ritmos brasileiros como samba, coco e baião, utilizando instrumentos tradicionais e materiais reutilizáveis para a percussão.