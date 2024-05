Prêmio internacional Cidades Educadoras vai para Santo André

Santo André recebeu nesta sexta-feira (24) o prêmio Cidades Educadoras, durante o Congresso da Associação Internacional das Cidades Educadoras, em Curitiba. O objetivo do concurso é reconhecer e dar visibilidade mundial a trabalhos que desenvolvem e destacam boas práticas de consciência ambiental – e que podem ser uma fonte de inspiração para outras cidades. Projetos da Cidade do México e de Odivelas, em Portugal, também foram premiados.

Um júri internacional, composto por peritos e representantes do comitê executivo da associação, analisou as 66 candidaturas de 55 cidades e 11 países e escolheu o projeto andreense Água, Câmera e Ação como um dos melhores do planeta.

O projeto desenvolvido pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) visa à sensibilização e formação socioambiental de jovens da Vila de Paranapiacaba e da região do bairro Condomínio Maracanã, com a promoção de cursos gratuitos de audiovisual, percepção ambiental e empreendedorismo.

“Esse prêmio, para nós, tem uma importância muito grande, primeiro pela relevância. Santo André foi a única cidade do Brasil a ser contemplada. Nós já tínhamos sido finalistas em 2022, e hoje nós estamos entre as três que foram vencedoras do prêmio”, disse o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). “O projeto Água Câmera e Ação alia educação de qualidade e formação integral do indivíduo com sustentabilidade, nesse caso a importância da água no nosso dia a dia e no ecossistema”, continuou.

Serra destacou ainda a questão do sentimento de pertencimento gerado pelo projeto nos munícipes. “Foram jovens das comunidades de Santo André que fizeram esses curta-metragens. Esses filmes interagiram com a sociedade, trazendo noções de sustentabilidade, da importância da água e da sua própria noção de territorialidade”, disse. “Foi um projeto que passou por várias secretarias, um projeto muito intersecretarial e por isso a gente ficou muito feliz com esse prêmio, em nome dos moradores e das moradoras da cidade, e por ter esse reconhecimento internacional, confirmando o protagonismo de Santo André não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, como uma cidade de boas práticas de gestão”, finalizou.

SANEAMENTO

Um projeto socioambiental de Santo André relacionado à coleta de resíduos em ecopontos também foi premiado com o primeiro lugar, na quinta-feira (23), no 52° Congresso da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento), realizado em Ribeirão Preto.

O projeto foi desenvolvido com obras de construção e reforma de 12 Estações de Coleta. A iniciativa é do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de André) e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do município.