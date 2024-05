Moeda Verde inspira Campinas e Parauapebas

Nesta quinta e sexta-feira (23 e 24), Santo André recebeu a visita de dois representantes interessados em implementar ação socioambiental semelhante ao programa Moeda Verde em suas respectivas cidades.

O deputado estadual por Campinas Rafael Zambaldi participou da troca no Jardim Cristiane, acompanhado da também deputada estadual e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra, da presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris, e da coordenadora operacional do Moeda Verde e gerente de coleta de resíduos sólidos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental e Santo André), Flávia Gomes Donon.

Nesta sexta (24), foi a vez do Núcleo Pintassilva receber a visita do assessor técnico do município de Parauapebas (Pará), Luis Eustorgio, que veio buscar em Santo André inspirações para sua cidade. Desde que o Moeda Verde foi lançado, em 2017, foi coletada mais de 1,5 tonelada de resíduos recicláveis, e, em troca, mais de 303 toneladas de legumes, frutas e verduras foram distribuídas.