Dívidas de São Bernardo ultrapassam R$ 3 bilhões

A dívida de São Bernardo é de R$ 3,3 bilhões – equivalente à quase metade da receita de R$ 7 bilhões prevista para 2024. O cálculo foi feito pela equipe do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato ao Paço. Segundo o petista, o tamanho do débito coloca em risco o custeio da estrutura de serviços públicos prestados pelo município e expõe a necessidade de o próximo prefeito estar alinhado ao governo federal, já que pedir socorro à União seria a única solução para evitar um colapso imediato no atendimento à população a partir de 1º de janeiro de 2025. Luiz Fernando utilizou a saúde como exemplo da falta de planejamento do atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB). “A rede tem muitos prédios, mas nenhum funciona com sua capacidade total, por falta de verba.”

BASTIDORES

Representante

O advogado Eduardo Barros de Moura (foto), que possui escritórios em Santo André e na Capital paulista, participou, como representante da sociedade civil, do primeiro encontro do grupo de trabalho criado nesta semana pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressitas-AL), para discutir procedimentos e diretrizes para implementar a reforma tributária aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado. O objetivo do comando do Poder Legislativo federal é aprovar o texto ainda no primeiro semestre.

Shows

Ex-vice-prefeito de São Bernardo, entre 2009 e 2016, Frank Aguiar revê este sábado (25) o público regional. Contratado por R$ 40 mil, o cantor e compositor será a atração principal da Entoada Nordestina nesta noite, no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano. Já o show de Elba Ramalho, que se apresentou nesta sexta-feira (24), custou R$ 220 mil aos cofres públicos.

Control C, Control V

Os resumos dos contratos com Frank Aguiar e Elba Ramalho publicados na sexta no Diário Oficial do Município de São Caetano, são uma confusão danada – o que dá ideia do zelo com que a administração José Auricchio Júnior (PSDB) cuida da coisa pública. Há tantos erros nas informações, especialmente no que diz respeito às datas, que fica a impressão de que o responsável pela digitação copiou os extratos da edição passada da Entoada Nordestina e apenas substituiu o nome dos artistas.

Haja tinta

A família Vidoski vem sendo alvo de série de retaliações por parte da administração de São Caetano. Servidores ligados aos irmãos Beto, vereador, e Eduardo, pré-candidato a prefeito pelo PRD, estão sendo sumariamente desligados do governo. A mais recente exoneração foi Paula Cristina Crudi, que ocupava o cargo de assessora no gabinete do prefeito José Auricchio Júnior, dispensada na segunda-feira.

Pesquisa

A ASN Pesquisas Públicas fechou contrato com o jornal ABC Repórter, de São Caetano, para medir a intenção de voto dos eleitores nas cidades do Grande ABC. Fundada há 10 meses em Mogi das Cruzes, com capital de R$ 10 mil, a empresa pertence a Alexandre Sócrates Naviskas. Conhecido como Alexandre Gargamel, ele foi candidato a deputado estadual pelo PSB no pleito de 2022, quando teve 242 votos.

Catraca livre

O presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (MDB), e o líder do governo no Legislativo de São Bernardo, Ivan Silva (PRTB), confirmaram presença no podcast Política em Cena, quarta-feira, para debater os projetos de tarifa zero no transporte municipal. Às 19h, com transmissão nas redes sociais do Diário e no canal de YouTube do jornal.