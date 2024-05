Contra penúltimo colocado do grupo, Água Santa espera voltar à boa fase

Após dois tropeços, o Água Santa busca retornar à boa fase, diante do São José, às 18h de hoje, no Canindé, pela Série D do Brasileiro.

Na zona de classificação – é o terceiro, com sete pontos –, o Netuno precisa vencer para seguir na cola da líder Inter de Limeira (dez). Assim, espera tirar proveito da má fase do adversário, penúltimo do Grupo A7, com três.

Nesta sexta-feira (24), o Água Santa anunciou a chegada do lateral-direito Vinicius Baracioli para o restante da disputa. O atleta, que defendia o Votuporanguense, foi contratado por empréstimo. Apesar de confirmado no grupo, o reforço ainda não tem chances de entrar em campo na partida de hoje.