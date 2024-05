Sem vitórias na Série D, Ramalhão encara líder

Em busca da primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André vai até o interior do Estado enfrentar a líder do Grupo A7, a Inter de Limeira (com dez pontos), às 16h neste sábado (25), no Limeirão.

Além da desvantagem de jogar fora de casa, a missão do Ramalhão fica ainda mais difícil, já que o adversário é o único time do chaveamento que mantém a invencibilidade após a disputa de quatro confrontos. Na última rodada, a equipe andreense disputou um clássico regional contra o Água Santa, e ficou no empate por 1 a 1. Foi a terceira igualdade da equipe, que ocupa a sexta posição, com três.

Apesar da dificuldade, o zagueiro Lucas Oliveira diz que o elenco está confiante para o primeiro triunfo no torneio nacional. “Eles jogam de uma forma parecida com o nosso time. O técnico Leston Junior nos fez entender como a Inter irá entrar em campo, mas durante a partida tentaremos fortalecer isso ainda mais”, explica. O defensor acrescenta que o elenco está em uma crescente, e acredita que a confiança aumentará no momento em que a primeira vitória for conquistada.

Santo André e Inter de Limeira se enfrentaram em fevereiro, durante a fase de grupos do Campeonato Paulista. Na oportunidade, no Estádio Bruno Daniel, as equipes ficaram no 0 a 0.