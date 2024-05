Feirão de emprego em Mauá recebe 3.000 participantes

A terceira edição do Feirão do Emprego e Empreendedorismo da Prefeitura de Mauá recebeu cerca de 3.000 pessoas. O evento, foi realizado nesta sexta-feira (24), no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, na Vila Noêmia.

Foram oferecidas 2.746 vagas distribuídas por 50 empresas do Grande ABC e da Capital. Instituições de ensino como Senac, Senai e Fatec apresentaram cursos de qualificação profissional, enquanto o Sebrae ofereceu apoio ao empreendedorismo.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), destacou a importância do feirão para a economia local. “Desde o início do nosso governo, estamos focados em gerar emprego e renda. Esses feirões têm ajudado a intermediar a mão de obra que a empresa precisa com o trabalhador que necessita do emprego”, explica. O chefe do Executivo destacou ainda o oferecimento do Cartão do Desempregado, que permite o uso gratuito do transporte público por dois meses para quem está em busca de emprego.

Aparecido de Moraes, 60, de Mauá, estava em busca de vagas que não exigissem esforço físico, devido a problemas na coluna. “Estou buscando algo na área de limpeza ou repositor. Acredito que vou sair daqui com um emprego, pois vi que há vagas que se encaixam no meu perfil”, disse ele, destacando a dificuldade que enfrenta devido à idade. “Muitas empresas acham que pessoas de 60 anos não têm mais condições de trabalhar, mas ainda temos muito a oferecer”, declarou.

Vitor Fernandes, 21, de São Mateus, Zona Leste da Capital, foi atraído pelas ofertas do feirão. “Eu gostaria de trabalhar com design gráfico, mas estou aberto a novas oportunidades para ganhar experiência. É difícil encontrar emprego hoje em dia, mas estou esperançoso”, afirmou.

VACINAÇÃO

Além das vagas de emprego e de cursos, quem participou do evento pode se vacinar contra a Influenza. O imunizante estava disponível a todas as pessoas a partir dos 12 anos. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou, ainda, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.